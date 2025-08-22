Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Pellegrini, dall'investitura di Totti all'anello di Mou: l'ex capitano in bilico

Il centrocampista è ancora ai box e potrebbe partire. Gasperini non è convinto
Pellegrini, dall'investitura di Totti all'anello di Mou: l'ex capitano in bilico© LAPRESSE
Roale
1 min

Senza fascia, senza ancora un allenamento in gruppo e con le sirene inglesi che suonano forti. Lorenzo Pellegrini non ha mai vissuto un inizio stagione così particolare. Lui, capitano dell'ultima Roma che ha giocato due finali europee, che oggi è quasi un indesiderato. Il club infatti non ha intenzione di rinnovargli il contratto in scadenza e già da gennaio lo aveva messo sulla lista dei partenti. Il gol nel derby, unica vera gioia della scorsa stagione per Pellegrin

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte