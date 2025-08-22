Pellegrini, dall'investitura di Totti all'anello di Mou: l'ex capitano in bilico

Senza fascia, senza ancora un allenamento in gruppo e con le sirene inglesi che suonano forti. Lorenzo Pellegrini non ha mai vissuto un inizio stagione così particolare. Lui, capitano dell'ultima Roma che ha giocato due finali europee, che oggi è quasi un indesiderato. Il club infatti non ha intenzione di rinnovargli il contratto in scadenza e già da gennaio lo aveva messo sulla lista dei partenti. Il gol nel derby, unica vera gioia della scorsa stagione per Pellegrin