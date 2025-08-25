Saputo, Conte e McTominay vincitori della XX edizione del premzio nazionale "Giuseppe Prisco"

Joey Saputo (Bologna), Antonio Conte e Scott Mc Tominay (Napoli) sono i vincitori, nelle rispettive categorie (dirigenti di società, allenatori e calciatori), della XX edizione del Premio Nazionale “Giuseppe Prisco” alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva. Il Premio Speciale di Giornalismo “Nando Martellini”, quest’anno alla sua XVIII edizione, è stato invece attribuito al giornalista di RadioRai Francesco Repice. Lo ha stabilito un’apposita giuria, unica per entrambi i premi, presieduta da Italo Cucci e composta da Ivan Zazzaroni, Marco Civoli, Franco Zappacosta, Ilaria D’Amico, dall’ex presidente della FIGC e attuale numero 1 della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete e coordinata dall’imprenditore Marcello Zaccagnini, presidente del Comitato organizzatore.