In Serie B tredici allenatori sono partiti dalla D o da categorie dilettanti

ROMA - Non solo in Serie A Maurizio Sarri alla Lazio, Vincenzo Italiano al Bologna o Alberto Gilardino al Pisa o Roberto De Zerbi in Ligue 1 all'Olympique Marsiglia tanto per citare qualche nome tra i big con un passato alla guida di squadre di Serie D, ma nel campionato di Serie B tredici tecnici su venti hanno iniziato le loro carriere partendo dai campionati dilettanti. La Serie D è un ottimo laboratorio per il grande salto nelle categorie superiori. Non solo Serie D ma anche campionati dilettanti: basti pensare a Raffaele Biancolino (Avellino) che ha iniziato sulle panchine dei club di Promozione ed Eccellenza. Antonio Calabro (Carrarese) ha vinto nei dilettanti con Gallipoli e Virtus Francavilla. Anche Alberto Aquilani (Catanzaro) ha iniziato allenando i ragazzi under 17 del Trastevere. Michele Mignani (Cesena) ha nel suo book l’Olbia in D. Guido Pagliuca (Empoli) ha collezionato una decina di campionati in Serie D con club toscani. Massimiliano Alvini (Frosinone) ha vinto molto in Promozione, Eccellenza e Serie D. Andrea Sottil (Modena) ha iniziato la sua carriera da allenatore con i giovanissimi del club dilettantistico del Lucento vivendo poi un’esperienza in D con il Siracusa. Matteo Andreoletti (Padova) ha costruito la sua prima parte di carriera in D dal 2016 al 2022. Vincenzo Vivarini (Pescara) ha allenato anche in in Eccellenza e Serie D alla guida di Pro Vasto, Luco Canistro, Renato Curi Angolana e Chieti. Anche Massimo Donati (Sampdoria) è partito come allenatore dalla Serie D sulle panchine di Sambenedettese e Legnago. Luca D’Angelo (Spezia), da quindici anni sempre alla conduzione tecnica di club in C e B, ha vissuto la sua prima esperienza da allenatore in D con il Rimini nella stagione 2010-11. Fabio Castori (Sudtirol) è l’emblema del tecnico che ha fatto della gavetta il suo punto di forza. Trent’anni di professionismo per un allenatore capace di partire dalla Prima Categoria per approdare nel gotha del calcio italiano. Invece, l'emergente Andrea Chiappella (Virtus Entella) dopo aver giocato e poi allenato la Giana Erminio in D, è alla sua prima esperienza in Serie B. A questa nutrita pattuglia virtualmente si possono aggiungere anche Fabio Caserta (Bari) che da giocatore battagliato sui campi della D e dei campionati regionali nonché Davide Possanzini (Mantova): nella stagione 2023-24 doveva partire dalla D, poi la squadra fu ripescata in C.