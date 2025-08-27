Florenzi annuncia l'addio al calcio: il post commovente sui social

Alessandro Florenzi ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a 34 anni . Dopo l'ultimo e grave infortunio ha deciso di chiudere la sua carriera sul campo, dando l'annuncio ufficiale con un commovente post sui social. L'ultima esperienza al Milan , con i trionfi dello Scudetto e della Supercoppa, ma prima le grandi esperienze all'estero con Psg e Valencia e soprattutto le oltre 200 presenze con la maglia della Roma . Inoltre è stato uno dei protagonisti del trionfo azzurro agli Europei del 2021. Florenzi era attualmente svincolato dopo la fine del suo contratto con il Milan, e nonostante diverse offerte per continuare a giocare ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. L'addio al calcio Florenzi lo ha annunciato con un video da brividi registrato sul campo intitolato a Francesco Valdiserri.

Florenzi si ritira: la lettera d'addio sui social

"Grazie di tutto, amico mio

Mi hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all’ultimo senza eccezione.

Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno parte di questo sport come della vita: vi sono davvero grato.

Voglio ringraziare ogni compagno, allenatore, componente dello staff e dirigente, tutti nessuno escluso: giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore.

Ringrazio te, Ale, per aver visto qualcosa di speciale in quel piccoletto in mezzo al campo 17 anni fa. Tu e la famiglia della WSA siete stati, siete e sarete sempre una parte essenziale della mia vita, non solo calcistica.

Voglio ringraziare infine tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio, in particolare tutte le persone che lavorano silenziose dietro le quinte: ognuno di voi ha lasciato un segno dentro di me. Senza di voi non sarei la persona che sono oggi.

Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me".