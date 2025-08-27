Francia, Deschamps esclude Guendouzi e chiama Koné della Roma: "È sottovalutato ma ha un grande potenziale"

Didier Deschamps ha diramato le convocazioni per i prossimi impegni della nazionale francese con Ucraina e Islanda. Il ct poterà con sé i quattro "italiani" Maignan, Koné e i fratelli Thuram, mentre ha escluso il biancoceleste Guendouzi e Kolo Muani . Una volta presentata la lista, Deschamps ha commentato le sue scelte con la stampa francese, spendendo ottime parole per il centrocampista della Roma.

"C'è un motivo se convoco sempre Koné"

Interrogato sulla convocazione di Koné, Deschamps ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a chiamarlo anche in questa occasione, portandolo anche a sbilanciarsi sul futuro del calciatore giallorosso: "Fa parte di quei giocatori sottovalutati o poco considerati. Ritengo che abbia un grande potenziale. Sta rendendo bene nel suo club e, a quanto pare, resterà alla Roma. Se è qui con regolarità , è perché considero di farlo giocare. Ha un po' di difficoltà nelle fasi iniziali delle partite, dove prende dei cartellini, ma è capace di fare buone cose in fase di recupero".

L'esclusione di Kolo Muani

Il ct della nazionale francese ha fatto chiarezza anche sulla mancata convocazione di Kolo Muani, escluso illustre insieme a Pavard, Guendouzi e Zaire-Emery. L'attaccante di proprietà del Psg è un altro nome caldo in ottica mercato, soprattutto per la Juventus e Deschamps si augura che presto possa cambiare squadra: "Kolo Muani? Adesso si trova in una situazione complicata. Non è sempre stato semplice per lui, ma al momento non ha minuti di gioco e si allena a parte. Spero che entro lunedì possa trovare una soluzione per essere un giocatore attivo. Ci sono aspetti sul piano atletico e del minutaggio che non sono compatibili con le esigenze del calcio internazionale. Non è nel ritmo giusto per una partita internazionale. Già ho dei giocatori che non sono e non possono essere al massimo. Gli auguro che la sua situazione si risolva entro lunedì.

I convocati della Francia

Portieri: Mike Maignan, Brice Samba e Lucas Chevalier.

Difensori: Ibrahima Konaté, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Théo Hernandez, Malo Gusto, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba.

Centrocampisti: Aurélien Tchouameni, Manu Koné, Adrien Rabiot, Désiré Doué, Képhren Thuram.

Attaccanti: Maghnes Akliouche, Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki.