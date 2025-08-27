Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per una polmonite: le condizioni

Moratti ricoverato all'Humanitas: le condizioni

Situazione che comunque rimane seria e in continuo monitoraggio da parte dei medici. Momenti di apprensione per i tifosi nerazzurri che in queste ore stanno facendo arrivare il proprio sostegno a Moratti. L'ex presidente dell'Inter, che lo scorso maggio ha compiuto 80 anni, aveva rilevato il club nel 1995 da Ernesto Pellegrini per poi portarlo al successo indimenticabile del Triplete nel 2010. In totale ha conquistato 16 trofei alla guida dei nerazzurri ed è uno dei presidenti più iconici della storia del club.