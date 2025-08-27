Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per una polmonite: le condizioni

L'ex presidente dell'Inter è intubato all'Istituto Humanitas di Rozzano: non riusciva a respirare autonomamente ma non sarebbe in pericolo
Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per una polmonite: le condizioni© Inter via Getty Images
1 min

Massimo Moratti è ricoverato nella terapia intensiva dell'Istituto Humanitas di Rozzano. L'ex presidente dell'Inter è stato intubato a causa delle complicazioni dovute a una polmonite. Nonostante non riuscisse a respirare autonomamente, le condizioni non sembrano essere critiche

Moratti ricoverato all'Humanitas: le condizioni

Situazione che comunque rimane seria e in continuo monitoraggio da parte dei medici. Momenti di apprensione per i tifosi nerazzurri che in queste ore stanno facendo arrivare il proprio sostegno a Moratti. L'ex presidente dell'Inter, che lo scorso maggio ha compiuto 80 anni, aveva rilevato il club nel 1995 da Ernesto Pellegrini per poi portarlo al successo indimenticabile del Triplete nel 2010. In totale ha conquistato 16 trofei alla guida dei nerazzurri ed è uno dei presidenti più iconici della storia del club.

