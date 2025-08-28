Garcia omaggia Florenzi: "Tra i migliori terzini d'Europa. Quando gli ho parlato di cambiare ruolo..."

Rudi Garcia omaggia Alessandro Florenzi . Tra i tanti messaggi di compagni, tifosi e addetti ai lavori, spuntano sui social anche le belle parole dell'ex allenatore di Roma e Napoli, che nel corso della sua esperienza giallorossa (2013-2016) è riuscito ad esaltare le caratteristiche del classe '91 anche schierandolo nel ruolo di esterno difensivo. "Uno dei giocatori più duttili che abbia mai allenato", ha precisato Garcia.

Florenzi, l'omaggio di Rudi Garcia: "Uno dei migliori terzini in Europa e nella Nazionale Italiana"

Questo il messaggio social pubblicato da Rudi Garcia dopo l'addio al calcio giocato di Alessandro Florenzi: "Ale Florenzi è uno dei giocatori più duttili che abbia mai allenato, con uno spirito di squadra eccezionale. Attaccante intelligente, centrocampista completo, ma soprattutto, anche se non era convinto quando gli ho parlato di cambiare ruolo, é diventato uno dei migliori terzini in Europa e nella Nazionale Italiana - ha sottolineato l'ex Roma e Napoli -. «Chapeau» per la tua carriera, Flore".