Platini e Blatter definitivamente assolti in Svizzera: chiuso il processo per frode

ROMA - Dopo dieci anni di indagini e procedimenti giudiziari, cala definitivamente il sipario sul caso che vedeva coinvolti Michel Platini e Sepp Blatter. La Procura federale svizzera ha infatti rinunciato a presentare appello, rendendo così definitiva l’assoluzione dei due ex dirigenti, già prosciolti in primo e secondo grado. Il Ministero pubblico della Confederazione ha diffuso un comunicato in cui annuncia di “accettare la sentenza emessa nei precedenti gradi di giudizio”, chiudendo così uno dei procedimenti più discussi e politicamente delicati nella storia recente della FIFA. In passato, i magistrati avevano chiesto per due volte la sospensione condizionale della pena, ma senza convincere i giudici.
L’affare Blatini-Platini, cosa era successo
L’accusa riguardava il pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri (circa 1,8 milioni di euro) a favore di Platini, all’epoca presidente della UEFA, che sarebbe avvenuto senza giustificazione formale a danno della FIFA. Difesa e accusa concordavano sul fatto che l’ex numero 10 della Juve avesse effettivamente lavorato come consulente di Blatter tra il 1998 e il 2002, con un contratto che prevedeva un compenso di 300.000 franchi all’anno. Tuttavia, nel 2011 Platini avanzò la richiesta di ulteriori due milioni, che i due ex dirigenti giustificarono come parte di un “gentlemen’s agreement” verbale che stabiliva uno stipendio annuo di un milione di franchi, non pagato in precedenza per mancanza di liquidità della FIFA. Lo scandalo esploso nel 2015 aveva avuto conseguenze pesantissime sul futuro politico di Platini, allora considerato il grande favorito per la successione a Blatter alla guida della FIFA. La vicenda bloccò infatti la sua candidatura, aprendo la strada all’elezione dell’allora segretario generale Gianni Infantino.