Platini e Blatter definitivamente assolti in Svizzera: chiuso il processo per frode

ROMA - Dopo dieci anni di indagini e procedimenti giudiziari, cala definitivamente il sipario sul caso che vedeva coinvolti Michel Platini e Sepp Blatter. La Procura federale svizzera ha infatti rinunciato a presentare appello, rendendo così definitiva l’assoluzione dei due ex dirigenti, già prosciolti in primo e secondo grado. Il Ministero pubblico della Confederazione ha diffuso un comunicato in cui annuncia di “accettare la sentenza emessa nei precedenti gradi di giudizio”, chiudendo così uno dei procedimenti più discussi e politicamente delicati nella storia recente della FIFA. In passato, i magistrati avevano chiesto per due volte la sospensione condizionale della pena, ma senza convincere i giudici.