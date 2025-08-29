Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
I meno tutelati dal mercato aperto a torneo avviato sono gli allenatori

Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio
I meno tutelati dal mercato aperto a torneo avviato sono gli allenatori
Ivan Zazzaroni
1 min

Il mercato aperto a campionato avviato rappresenta un problema soprattutto per quegli allenatori che alla chiusura dello stesso si ritrovano con squadre incomplete e promesse della società non mantenute (le ragioni possono essere tante, alcune legittime). Prendendo spunto dalle fibrillazioni più o meno palesi di Allegri, Gasperini e Italiano, mi sono chiesto perché un professionista che firma un contratto sulla base di un programma condiviso con la proprietà debba essere “costretto” dal regolamento a lavorare con una squadra che non ha niente a che vedere con quella pianificata mesi prima: se si dimettesse, lo ricordo, non potrebbe più allenare nella stessa stagione.

I tre che ho nominato non coltivano pensieri di fuga, tuttavia sarebbe giusto che i professionisti - diciamo così - delusi potessero liberarsi alla fine della sessione estiva avendo così la facoltà di accettare altre offerte. In tal modo verreb bero tutelati anche gli interessi della società: non si ritroverebbe alle prese con una guida tecnica insoddisfatta.

