I meno tutelati dal mercato aperto a torneo avviato sono gli allenatori

Il mercato aperto a campionato avviato rappresenta un problema soprattutto per quegli allenatori che alla chiusura dello stesso si ritrovano con squadre incomplete e promesse della società non mantenute (le ragioni possono essere tante, alcune legittime). Prendendo spunto dalle fibrillazioni più o meno palesi di Allegri, Gasperini e Italiano, mi sono chiesto perché un professionista che firma un contratto sulla base di un programma condiviso con la proprietà debba essere “costretto” dal regolamento a lavorare con una squadra che non ha niente a che vedere con quella pianificata mesi prima: se si dimettesse, lo ricordo, non potrebbe più allenare nella stessa stagione.