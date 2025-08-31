Ucraina, al via il primo campionato amputati. Shevchenko: "Veterani, ci avete ispirato"

In occasione della Giornata della Memoria dei Difensori dell’Ucraina , l’Associazione Ucraina di Calcio ( UAF ), di cui Shevchenko è presidente, ha inaugurato il primo Campionato Ucraino di Calcio Amputati presso il complesso nazionale di allenamento Viktor Bannikov a Kiev. Si tratta della più grande competizione ufficiale di calcio adattivo mai organizzata nel Paese. Il Campionato è stato avviato dall’UAF nell’ambito della “League of the Mighty”, progetto sociale per lo sviluppo del calcio amputati (calcio con le stampelle), già riconosciuto con il prestigioso UEFA FootbALL Awards 2025.

Shevchenko e l'elogio ai veterani: "Ci avete ispirato"

A oggi in Ucraina ci sono più di 100.000 persone che vivono con amputazioni degli arti, molti dei quali veterani di guerra, e che ora hanno la possibilità di difenderne l’onore sul campo da calcio. "La ‘League of the MIghty’ è un progetto che la UAF ha lanciato solo un anno fa. La maggior parte dei giocatori sono nostri difensori, e voglio ringraziare ciascuno di voi per aver protetto l’Ucraina. Siamo qui oggi grazie a voi. Ho visto per la prima volta gli allenamenti di calcio amputati proprio su questo campo. Ci avete ispirato a far crescere il progetto a livello nazionale. Oggi la League of the Mighty conta 20 squadre e oltre 500 partecipanti e continua a crescere. Non sono i veterani che devono adattarsi alla vita civile, ma è la società che deve fare di tutto per coloro che hanno difeso il nostro Paese. Il calcio non fa eccezione”. Questo quanto dichiarato da Shevchenko nel corso dell'apertura del campionato.

Le regole del calcio amputati

L'Ucraina si trova al secondo posto in Europa per squadre di calcio amputati, con 20, dietro alla Turchia (32). Venti squadre divise in 18 città, con oltre 500 calciatori a lavorare quotidianamente. Il Campionato si svolgerà da agosto a dicembre 2025, con partite a Kyiv, nella regione di Kyiv, a Lviv, Cherkasy e Ivano-Frankivsk. Le regole prevedono le squadre, composte da sei giocatori di movimento e un portiere, sfidarsi in un campo 60mx40m in due tempi da 25 minuti, con un intervallo previsto di 10. I giocatori di movimento devono avere un'amputazione/impairment agi arti inferiori, i portieri a quelli superiori.