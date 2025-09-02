Abete: Impegno sul territorio per una crescita sportiva e sociale

Il calcio dilettantistico rappresenta da sempre la spina dorsale del movimento calcistico italiano, un universo fatto di passione, sacrificio, senso di appartenenza e radicamento sul territorio. Nei nostri campi, dai tornei nazionali ai campionati regionali e provinciali, dal futsal al calcio femminile passando per gli esport e il beach soccer, si alimenta ogni giorno quel patrimonio di valori che distingue lo sport autentico. La Lega Nazionale Dilettanti insieme al Settore Giovanile e Scolastico, rappresenta 11mila società con 1.100.000 tesserati che giocano poco meno di 600.000 partite in ogni stagione. Rappresentiamo e rappresentate la base del calcio, fondamento di tutta l’organizzazione federale. Ogni stagione sportiva porta con sé entusiasmo, aspettative e nuove sfide. Sono certo che anche quest’anno sapremo affrontarle con la serietà e la competenza che contraddistinguono le nostre società e i nostri tesserati. La LND continuerà a sostenere con impegno tutti voi, investendo su formazione, innovazione digitale, infrastrutture, iniziative sociali e valorizzazione dei giovani talenti, monitorando con grande attenzione gli effetti e le problematiche scaturenti dalla riforma dell’ordinamento sportivo che tanto impegno sta richiedendo a tutto il nostro mondo. In questa stagione ci saranno occasioni per stare tutti insieme e condividere i valori del calcio di base. Dal 23 al 25 ottobre a Ferrara grazie alla 2ª edizione dell’evento “Quarto Tempo” la Lnd farà sistema con gli Stati Generali del calcio dilettantistico. Un momento di confronto tra dirigenti, Società sportive, atleti, tecnici, istituzioni, aziende, appassionati e cittadini. Nella prossima Primavera si giocheranno le due edizioni del Torneo delle Regioni dedicate al calcio e al futsal giovanili, la “nostra festa” che coinvolge ogni anno migliaia di atleti e atlete, tecnici e dirigenti provenienti da tutto il Paese per vivere un’esperienza sportiva e umana indimenticabile.

È importante ricordare che il calcio dilettantistico non è solo competizione: è inclusione, è comunità, è crescita civile e sociale. I nostri club sono presìdi educativi, capaci di accogliere migliaia di ragazzi e ragazze, di accompagnarli nel percorso sportivo e umano, e di offrire alle famiglie un punto di riferimento sicuro. Che la stagione che sta per iniziare sia ricca di soddisfazioni, fair play e momenti di condivisione. Che ogni partita, in ogni categoria, rappresenti un’occasione per crescere, divertirsi e onorare i colori della propria squadra.

Auguro a tutti voi un campionato intenso, leale e coinvolgente.

Giancarlo Abete

Presidente Lega Nazionale Dilettanti