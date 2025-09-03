Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Contattaci
Andes, a Bergamo il congresso nazionale. Taroni: "Sugli stadi serve un nuovo passo avanti"

L’appuntamento è fissato per il 4 e 5 settembre presso l’Auditorium del Centro Risorse Educative di Valtesse, con un programma intenso: i dettagli
Andes, a Bergamo il congresso nazionale. Taroni: "Sugli stadi serve un nuovo passo avanti"
4 min
A vent’anni dai decreti che hanno rivoluzionato la gestione della sicurezza negli stadi italiani, l’Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza (A.N.DE.S.) chiama a raccolta istituzioni, esperti e professionisti del settore per il suo XXXI Congresso Nazionale.

L’appuntamento è fissato per il 4 e 5 settembre 2025 a Bergamo, presso l’Auditorium del Centro Risorse Educative di Valtesse, con un programma che si preannuncia denso di riflessioni e prospettive sul futuro degli eventi sportivi.

Il titolo scelto per questa edizione – “Noi in campo, 20 anni dopo. Quale futuro per gli eventi sportivi?” – sintetizza lo spirito del Congresso: ripercorrere i cambiamenti introdotti dai decreti del 2005, che hanno imposto videosorveglianza, biglietteria nominativa e nuove regole strutturali, per riflettere oggi sull’urgenza di un aggiornamento. Le trasformazioni tecnologiche, la sostenibilità, i modelli organizzativi innovativi e il ruolo strategico del Delegato alla Gestione Evento saranno i temi centrali di giornata.

Il congresso si aprirà giovedì 4 settembre con l’assemblea dei soci, seguita dalla presentazione delle aziende presenti e da una cena istituzionale riservata a soci e main sponsor. La giornata di venerdì 5 settembre sarà invece interamente dedicata agli interventi e ai dibattiti: saluti istituzionali, sessioni tematiche sui trend di crescita dello sport, sulla progettazione e le normative per infrastrutture più moderne, fino a un approfondimento sul “match day” negli stadi di nuova generazione. Non mancheranno le testimonianze dirette degli addetti ai lavori, con il contributo di figure di spicco come Irma Sanzone (FIGC – UEFA Venue Director), Antonio Talarico (FIGC), Marco Riva (Presidente CONI Lombardia), Federica Picchi (Sottosegretario con delega a Sport e Giovani Regione Lombardia).

Dopo il pranzo un Tour dello Stadio di Bergamo accompagnati da Atalanta BC con la partecipazione degli sponsor SKIDATA e DALLMEIER.

A chiudere l’evento, un momento simbolico: il gruppo A.N.DE.S. sarà presente allo stadio di Bergamo per Italia–Estonia, gara valida per le qualificazioni a Euro 2026, a conferma dello stretto legame tra teoria e pratica, tra dibattito e esperienza diretta sul campo.

“Questo congresso non vuole essere solo un’occasione di confronto, ma un punto di ripartenza – spiega Ferruccio Taroni, presidente A.N.DE.S –. Vent’anni fa i decreti hanno tracciato una strada innovativa, oggi serve un nuovo passo avanti. Le sfide di sicurezza e accoglienza negli stadi richiedono aggiornamenti normativi e un utilizzo pieno delle nuove tecnologie, con al centro la figura del Delegato alla Gestione Evento, vero garante della sicurezza partecipata”.

Il Congresso è patrocinato dalle maggiori leghe e federazioni e vede la partecipazione istituzionale della Regione Lombardia e del Comune di Bergamo. L’iniziativa è realizzata con il contributo del Main Sponsor Skidata e delle altre aziende presenti Dallmeier, Reco 3.26, Omsi, Betafence e ViBi, aziende leader nel settore della tecnologia e delle infrastrutture per la sicurezza, partner storici di A.N.DE.S.

Il Congresso Nazionale A.N.DE.S. rappresenta da sempre il principale momento di confronto per chi opera nel settore della sicurezza e della gestione degli eventi sportivi, con l’obiettivo di unire istituzioni, club, aziende e professionisti in una rete di esperienze e proposte concrete.

