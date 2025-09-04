TORINO - Il giudice sportivo Roberta Lapa della Lega nazionale dilettanti ha squalificato per un anno il portiere del Volpiano Pianese, picchiato lo scorso weekend dal padre di un ragazzino della squadra rivale. La squalifica è stata decisa per "la gravità della condotta violenta assunta da ragazzi in età giovanissima, che inficia i sani principi dello sport". Il portiere del Volpiano è stato squalificato fino al 4 settembre 2026, perché, a fine gara, "assumeva una condotta violenta ed antisportiva innescando una rissa e colpendo con manate e pugni il fianco e la schiena di un giocatore avversario, steso sul terreno di gioco. Condotta, questa, che dava adito a un ulteriore atto di violenza posto in essere da soggetto non presente in distinta, che entrava arbitrariamente ed indebitamente sul terreno di gioco".
Carmagnola, sanzionato anche il padre del portiere
Stessa sanzione - un anno di squalifica - per l'avversario del Carmagnola, che "assumeva una condotta violenta ed antisportiva prendendo parte attiva alla rissa innescata dall'avversario, colpendo a sua volta, con un pugno la nuca di un giocatore della squadra antagonista. Tale comportamento aumentava l'animosità dei presenti sul terreno di gioco, favorendo l'ingresso in campo di persona non presente in distinta". È stato squalificato fino a marzo 2026 anche un dirigente del Volpiano, padre del portiere, "perché in qualità di rappresentante della società anziché intervenire per sedare gli animi, assumeva una condotta violenta, malmenandosi con persona non presente in distinta, entrata sul terreno di gioco". Il papà dell'avversario colpito non è tesserato, per lui ovviamente non si è occupato il giudice sportivo.