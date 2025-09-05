Ryanair prende in giro Sergio Ramos, e lui risponde con ironia

Continua a far parlare e discutere l'ingresso a sorpresa di Sergio Ramos nel mondo della musica. L'ex difensore del Real Madrid ha infatti pubblicato il suo primo singolo musicale "Cibeles", e secondo alcune indiscrezioni ha pronto un intero album. La canzone ha raccolto quasi 5 milioni di visualizzazioni in pochi giorni, ma non sono mancate anche le critiche.