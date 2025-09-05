Under 21, rinviata Lussemburgo-Francia: malore e incidente per l'autista del pullman

L'incontro tra le formazioni Under 21 di Francia e Lussemburgo , originariamente in programma oggi a Lorient, è stato rinviato al 3 ottobre a causa dell' incidente che ha coinvolto il pullman che trasportava la delegazione della nazionale lussemburghese. Di comune accordo, le due Federazioni hanno deciso di non disputare il match valido per le qualificazioni agli Europei 2027 . Una scelta immediatamente accolta dalla Uefa.

Bus del Lussemburgo U21 coinvolto in un incidente: rinviata la partita con la Francia

Dopo l'incidente che ha coinvolto il bus della selezione lussemburghese, in cinque sono stati portati in ospedale, per poi essere "dimessi in buone condizioni". Il pullman, che stava percorrendo la strada che porta dallo Stade du Moustoir all'hotel che ospita la squadra a Ploermel, è finito in un fosso a causa di un malore dell'autista. L'uomo, 53 anni, vanta nove anni di servizio e non ha precedenti di incidenti. "La sua ultima visita medica era in regola", ha sottolineato l'azienda dei trasporti, che ha poi precisato come l'autista avesse "superato con esito negativo un test alcol e antidroga".