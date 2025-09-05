Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Under 21, rinviata Lussemburgo-Francia: malore e incidente per l'autista del pullman

Lo spiacevole episodio che ha visto protagonista la selezione lussemburghese ha spinto le due Federazioni a chiedere ed ottenere il rinvio della gara valida per le qualificazioni agli Europei 2027
Under 21, rinviata Lussemburgo-Francia: malore e incidente per l'autista del pullman© Ansa
1 min

L'incontro tra le formazioni Under 21 di Francia e Lussemburgo, originariamente in programma oggi a Lorient, è stato rinviato al 3 ottobre a causa dell'incidente che ha coinvolto il pullman che trasportava la delegazione della nazionale lussemburghese. Di comune accordo, le due Federazioni hanno deciso di non disputare il match valido per le qualificazioni agli Europei 2027. Una scelta immediatamente accolta dalla Uefa.

Bus del Lussemburgo U21 coinvolto in un incidente: rinviata la partita con la Francia

Dopo l'incidente che ha coinvolto il bus della selezione lussemburghese, in cinque sono stati portati in ospedale, per poi essere "dimessi in buone condizioni". Il pullman, che stava percorrendo la strada che porta dallo Stade du Moustoir all'hotel che ospita la squadra a Ploermel, è finito in un fosso a causa di un malore dell'autista. L'uomo, 53 anni, vanta nove anni di servizio e non ha precedenti di incidenti. "La sua ultima visita medica era in regola", ha sottolineato l'azienda dei trasporti, che ha poi precisato come l'autista avesse "superato con esito negativo un test alcol e antidroga".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Italia-Montenegro U21, dove vederlaBaldini, sante parole