Messi e il dubbio Mondiale con l'Argentina: "Voglio essere onesto con me stesso"

Lionel Messi tiene ancora aperta la porta alla possibilità di giocare un altro Mondiale , ma senza certezze. Dopo il 3-0 dell’ Argentina sul Venezuela , nella penultima sfida di qualificazione sudamericana, il campione ha parlato ai microfoni di Olé: “Quest’anno abbiamo giocato tante partite, tante serie di vittorie, una dopo l’altra. Venivo da una pausa, un giorno sono tornato e ho sentito di nuovo la stessa sensazione. Ora per fortuna sono riuscito a giocare tre partite di fila. E questo è tutto, affronto le cose giorno per giorno, prendendo confidenza. Quello che è chiaro è che oggi è stata l’ultima partita a causa dei punti conquistati qui. Poi, penso giorno per giorno, dipende da come mi sento. Voglio essere onesto con me stesso ”.

Messi: "Non credo che giocherò ai prossimi Mondiali"

Il numero 10 argentino ha ribadito che la prospettiva di un Mondiale nel 2026 resta difficile: “Non credo che giocherò ai prossimi Mondiali. Data la mia età, la cosa più logica è di no, ma beh, ci siamo già, sono emozionato, impaziente. Ma come ho sempre detto, prendo le cose giorno per giorno, partita per partita. Non sembra impossibile. L’ho detto all’epoca, logicamente, la cosa più normale era che non avrei potuto giocare un Mondiale a 39 anni”.

Messi non chiude del tutto: "Vedrò come mi sento"

Messi però non chiude completamente la possibilità: “Sono nove mesi, passano veloci ma sono anche lontani. Ma si tratta di vivere giorno per giorno e cercare di essere felice. Finiremo la stagione e poi dovrò fare la preseason. Mi restano sei mesi, vedrò come mi sento, e spero di fare una buona preseason, finire bene questo campionato MLS, speriamo di poter raggiungere l’obiettivo di diventare campioni, e poi prepararci”.