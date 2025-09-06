Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pogba, l'inferno e il ritorno: il francese mette la Juve nel mirino dopo due anni di stop

L'ex juventino è stato inserito nella lista Champions e tra poco esordirà di nuovo col Monaco
Roale
1 min

Infortuni cronici, ma soprattutto una squalifica per doping e uno tsunami giuridico familiare. Gli ultimi due anni di Paul Pogba sono stati un autentico inferno e in pochi avrebbero scommesso di rivederlo in campo almeno a certi livelli. La crisi (e stavolta il termine non è esagerato) aveva portato l’ex juventino a ingrassare oltre il quintale. Ma è quando pensi che sia finita che comincia la salita, per dirla alla Venditti. Così Pogba ha ricominciato da capo, freg

