Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Argentina e Mondiale, Messi in lacrime ed è pronto a dire addio

Mette in dubbio la sua partecipazione al torneo iridato e con il Venezuela potrebbe esser stata la sua ultima partita in nazionale davanti ai propri tifosi
Roale
1 min

Gli occhi erano lucidi ancora prima di entrare in campo. Poi lo diventavano sempre di più a pochi secondi dal fischio d’inizio, fino ad arrivare alle lacrime a fine gara. Quella a Buenos Aires contro Venezuela, infatti, potrebbe esser stata l’ultima partita di Leo Messi con la maglia della sua nazionale davanti al proprio pubblico. A 38 anni non ci sarebbe nulla di strano, prima o poi tutto finisce, ma il mondo e l’Argentina in particolare forse non sono pronti a lasc

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte