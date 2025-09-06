Belgio, De Bruyne sulla scelta di Rudi Garcia per la fascia da capitano: "Tielemans? Non sono più..."

Belgio, Rudi Garcia 'toglie' la fascia a De Bruyne: "Posso capirlo"

"All’inizio della settimana, l’allenatore ha spiegato la sua decisione a Romelu Lukaku e a me - ha spiegato il centrocampista del Napoli - Posso capirlo. Non sono più il più giovane. Ha optato per un ragazzo che può giocare ancora per otto-dieci anni".

De Bruyne in gol contro il Liechtenstein

Un atteggiamento che testimonia ancora una volta la sua leadership anche fuori dal campo. Giovedì, nel largo successo per 6-0 contro il Liechtenstein, De Bruyne ha messo la firma anche sul tabellino.