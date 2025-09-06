Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Immobile e Scamacca a Roma dallo stesso barbiere: il selfie con il nuovo look

I due attaccanti quando tornano nella Capitale frequentano lo stesso negozio dell'hair stylist Salvatore Marzano, in arte Figaro
Immobile e Scamacca a Roma dallo stesso barbiere: il selfie con il nuovo look
1 min

ROMA - Frequentano abitualmente le aree di rigore avversarie, talvolta hanno modo di incontrarsi anche altrove. Ciro Immobile e Gianluca Scamacca hanno qualcosa in comune oltre al fiuto del gol, allo stacco di testa e allo scatto bruciante. Entrambi vivono lontano dalla Capitale per lavoro, ma appena possono tornano a Roma dalle rispettive famiglie. E qui, quando devono effettuare una sforbiciata, vanno entrambi nella stessa barberia

Figaro, il barbiere dei bomber

Ciro Immobile e Gianluca Scamacca frequentano abitualmente la Barberia di Salvatore Marzano, ormai diventato famoso da quando ha avuto modo di frequentare anche il Centro Sportivo di Formello. E’ lui che cura i capelli di buona parte dei calciatori della Lazio, ma anche di altri campioni come Milinkovic, Immobile e Scamacca. Figaro si ispira a loro, e ogni sforbiciata è un successo assicurato. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Bologna, Immobile fuori dalla lista UefaImmobile ko: stop di due mesi