Immobile e Scamacca a Roma dallo stesso barbiere: il selfie con il nuovo look

ROMA - Frequentano abitualmente le aree di rigore avversarie, talvolta hanno modo di incontrarsi anche altrove. Ciro Immobile e Gianluca Scamacca hanno qualcosa in comune oltre al fiuto del gol, allo stacco di testa e allo scatto bruciante. Entrambi vivono lontano dalla Capitale per lavoro, ma appena possono tornano a Roma dalle rispettive famiglie. E qui, quando devono effettuare una sforbiciata, vanno entrambi nella stessa barberia .

Figaro, il barbiere dei bomber

Ciro Immobile e Gianluca Scamacca frequentano abitualmente la Barberia di Salvatore Marzano, ormai diventato famoso da quando ha avuto modo di frequentare anche il Centro Sportivo di Formello. E’ lui che cura i capelli di buona parte dei calciatori della Lazio, ma anche di altri campioni come Milinkovic, Immobile e Scamacca. Figaro si ispira a loro, e ogni sforbiciata è un successo assicurato.