Qualificazioni Mondiali, Ferguson avvia la rimonta dell'Irlanda: pari con l'Ungheria

ROMA - Le qualificazioni per il prossimo Mondiale in programma nel 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico non ha riservato particolari sorprese. Cristiano Ronaldo trascina il Portogallo nel largo successo in trasferta contro l'Armenia. L'Irlanda recupera due gol di svantaggio contro l'Ungheria conquistando un prezioso pareggio. Il centravanti della Roma Evan Ferguson avvia la riscossa dopo il doppio vantaggio magiaro risolvendo una mischia in area, nel finale Idah realizza il gol del pareggio. Tutto troppo facile per l'Inghilterra che vince contro Andorra per 2-0. L'Austria si impone di misura contro Cipro per 1-0, la Bosnia-Erzegovina travolge San Marino per 6-0.
Armenia-Portogallo 0-5
Nel Gruppo F, il Portogallo vince senza affanni contro l’Armenia. La selezione lusitana sblocca il risultato dopo appena dieci minuti con un colpo di testa di Joao Felix, il raddoppio lo firma il solito Cristiano Ronaldo con un tocco ravvicinato e poco dopo la mezz’ora Cancelo blinda il risultato segnando il terzo gol con un sinistro dall’interno dell’area. Nella ripresa la formazione allenata da Roberto Martinez va ancora a segno con un gran destro dalla distanza di Cristiano Ronaldo, nel finale anche Joao Felix realizza la doppietta personale fissando il risultato sul 5-0 con un colpo di tacco sotto porta.
Inghilterra-Andorra 2-0
La Nazionale dei Tre Leoni supera Andorra per 2-0. Gli inglesi sbloccano il risultato nel primo tempo sfruttando un’autorete di Garcia che infila il proprio portiere nel tentativo di liberare la propria area. A metà ripresa arriva il raddoppio dell'Inghilterra firmato da un colpo di testa di Rice. La nazionale allenata da Thomas Tuchel trova il quarto successo in altrettante partite: guida il Gruppo K con 12 punti, seguita dalla Serbia con 7, Albania 5, Lettonia 4, Andorra 0.