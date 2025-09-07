Da Weah a Drogba, il panel della Fifa contro il razzismo: tutti i dettagli

Il comitato FIFA Players' Voice Panel assume l'incarico di combattere il razzismo nel calcio. Tale organismo è composto da rappresentanti di 14 federazioni affiliate e sei confederazioni, tutte fortemente motivate a porre fine al razzismo nel calcio. La missione del comitato sarà quella di partecipare alla campagna Global Stand Against Racism , monitorare e fornire consulenza sulle strategie antirazzismo, partecipare a iniziative educative e fornire input per le riforme. I membri forniranno consulenza sulle iniziative contro il razzismo e promuoveranno la campagna No Racism condividendo le loro storie personali.

FIFA Players' Voice Panel, il comitato contro il razzismo nel calcio: un gruppo di 16 leggende

È stata resa nota oggi la composizione del Players' Voice Panel della FIFA, un gruppo di 16 leggende del calcio maschile e femminile, tutte fortemente impegnate a porre fine al razzismo nel calcio. Il Players' Voice Panel sostiene la Global Stand Against Racism apportando la propria esperienza diretta e la propria leadership alla lotta contro il razzismo nel calcio. Il panel monitora e fornisce consulenza sulle iniziative antirazziste basate sulla Global Stand Against Racism, promuove l'educazione a tutti i livelli del gioco e funge da think tank per nuove idee.

Promuove il cambiamento culturale e l'attuazione coerente di misure antirazzismo nell'ambito dell'iniziativa globale in tutto l'ecosistema calcistico, con l'obiettivo di garantire un impatto duraturo e responsabile sia dentro che fuori dal campo. Istituito nell'ambito del pilastro 5 della FIFA, adottato all'unanimità dalle 211 federazioni affiliate alla FIFA in occasione del 74° Congresso FIFA tenutosi a Bangkok, in Thailandia, il 17 maggio dello scorso anno, il Players' Voice Panel è composto dai seguenti membri: *il capitano onorario George Weah (Liberia), Emmanuel Adebayor (Togo), Mercy Akide (Nigeria), Iván Córdoba (Colombia), Didier Drogba (Costa d'Avorio), Khalilou Fadiga (Senegal), Formiga (Brasile), Jessica Houara (Francia), Maia Jackman (Nuova Zelanda), Sun Jihai (Cina), Blaise Matuidi (Francia), Aya Miyama (Giappone), Lotta Schelin (Svezia), Briana Scurry (Stati Uniti), Mikaël Silvestre (Francia) e Juan Pablo Sorín (Argentina).

"Il Players' Voice Panel è il risultato del voto unanime di tutte le 211 Federazioni affiliate alla FIFA che, attraverso la Global Stand Against Racism, hanno chiarito che il mondo è unito contro il flagello del razzismo nel nostro sport. In questo contesto, e per la prima volta in assoluto, avremo dei calciatori al centro del movimento necessario per rendere questo cambiamento una realtà", ha dichiarato il Presidente della FIFA Gianni Infantino. "Siamo molto fortunati ad avere persone così appassionate e di spicco, ognuna delle quali apporta le proprie esperienze uniche e individuali. Questi 16 membri del panel sosterranno l'educazione a tutti i livelli del gioco e promuoveranno nuove idee per un cambiamento duraturo. Spingeranno ulteriormente per un cambiamento nella cultura calcistica, assicurandosi che le misure per contrastare il razzismo non siano solo discusse, ma anche messe in atto, sia dentro che fuori dal campo".

"Siamo chiari su questo: il razzismo e la discriminazione non sono semplicemente sbagliati, sono crimini - ha precisato il numero uno della FIFA -. Tutti gli episodi di razzismo, sia negli stadi che online, devono essere puniti severamente sia dal mondo del calcio che dalla società. I membri del comitato svolgeranno un ruolo fondamentale nell'educazione di vari gruppi, compresi i giocatori che partecipano ai tornei giovanili della FIFA, sul tema del razzismo. Concentrandosi sull'effetto che questi abusi hanno sui giocatori, su altre persone e sul calcio come sport, il comitato offrirà sostegno e consigli pratici su come unirsi a loro nella lotta contro quelli che, in molti paesi, sono atti criminali. I membri lavoreranno anche per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle misure recentemente rafforzate contro il razzismo, come nelle loro regioni".

"Il calcio porta unità e sviluppo. Migliora anche l'umanità", ha affermato il capitano onorario George Weah. "Mi impegnerò sempre al massimo, come ho fatto in passato e continuo a fare, per promuovere questo sport perché il calcio è vita. Sono onorato di ricoprire questo ruolo".

La FIFA e le sue federazioni affiliate , un'iniziativa unificata basata su cinque pilastri fondamentali:

Pilastro 1: Regole e sanzioni

Pilastro 2: Azione sul campo

Pilastro 3: Accuse penali

Pilastro 4: Educazione

Pilastro 5: Voce dei giocatori

Da allora la FIFA ha intrapreso azioni significative in tutti e cinque i pilastri, come i recenti aggiornamenti al (FDC) nell'ambito del pilastro 1, che includono multe più elevate e una maggiore responsabilità. La multa massima è aumentata in modo significativo, con un limite ora fissato a 5.000.000 di franchi svizzeri, e i giocatori e i funzionari possono ora aiutare a identificare gli autori di abusi razzisti.

La procedura antidiscriminazione in tre fasi è stata inclusa nell'articolo 15 del FDC, con misure specifiche di contrasto al razzismo, tra cui il (pilastro 2). Per garantire un'applicazione coerente, tutte le Federazioni affiliate alla FIFA (MA) devono ora adeguare le loro disposizioni disciplinari per allinearle ai principi generali del FDC.

Nel frattempo, il Servizio di protezione dei social media della FIFA continua a facilitare lo scambio di pacchetti di prove al termine dei tornei FIFA, per assistere eventuali procedimenti penali a livello nazionale, nell'ambito del pilastro 3. Ad oggi sono stati distribuiti oltre 100 pacchetti di prove, mentre il servizio ha analizzato 33 milioni di post e commenti su oltre 15.000 account di social media dal suo lancio in occasione della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar. Nell'ambito delle campagne No Racism e No Discrimination, la FIFA condivide materiali didattici con giocatori, allenatori, dirigenti e spettatori, mentre il lancio di uno strumento di e-learning approfondito per le MA è previsto per la fine dell'anno. Il lavoro nell'ambito del pilastro 4 si estende anche ai bambini e ai giovani, con le risorse della campagna No Discrimination fornite attraverso il programma FIFA Football for Schools. Il Players' Voice Panel svolge un ruolo centrale nel promuovere la Global Stand Against Racism e avrà anche un ruolo particolarmente attivo nello sviluppo e nella realizzazione di iniziative educative.