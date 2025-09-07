Qualificazioni mondiali, doppietta di De Bruyne con il Belgio. La Spagna dilaga contro la Turchia

Domenica di qualificazioni al Mondiale del 2026 per le nazionali europee: nel gruppo A la Germania vince 3-1 a fatica contro l'Irlanda del Nord. A Colonia Price (34') risponde al gol di Gnabry (7'), ma Amiri (69') e Wirtz (72') fanno respitare Nagelsmann. Anche la Slovacchia del ct Calzona non è brillantissima e trova i tre punti soltanto nel finale contro Lussemburgo con la rete decisiva di Rigo (90').