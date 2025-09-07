Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Qualificazioni mondiali, doppietta di De Bruyne con il Belgio. La Spagna dilaga contro la Turchia

Slovacchia e Germania vincono a fatica contro Lussemburgo e Irlanda del Nord: tutti i risultati
Qualificazioni mondiali, doppietta di De Bruyne con il Belgio. La Spagna dilaga contro la Turchia© EPA
3 min

Domenica di qualificazioni al Mondiale del 2026 per le nazionali europee: nel gruppo A la Germania vince 3-1 a fatica contro l'Irlanda del Nord. A Colonia Price (34') risponde al gol di Gnabry (7'), ma Amiri (69') e Wirtz (72') fanno respitare Nagelsmann. Anche la Slovacchia del ct Calzona non è brillantissima e trova i tre punti soltanto nel finale contro Lussemburgo con la rete decisiva di Rigo (90').

Qualificazioni Mondiali, tutti i risultati

Nel girone E, la Georgia supera 3-0 la Bulgaria. In gol anche Kvaratskhelia. Vittoria larghissima anche per la Spagna, che contro la Turchia di Vincenzo Montella si impone 0-6 con la doppietta di Pedri (6', 63'), la tripletta di Mikel Merino (22', 45', 58') e Ferran Torres (53').

Depay è il miglior marcatore olandese della storia

Nel gruppo G, l'Olanda vince in casa della Lituania per 3-2 e Depay, con una doppietta, diventa il miglior bomber all-time della nazionale con 51 reti totali. Superato van Persie, fermo a 50. La Polonia, invece, supera 3-1 la Finlandia con Cash (27'), Lewandowski (45') e Kaminski (55'). Nel girone J il Belgio trova i tre punti contro il Kazakistan: 6-0 a Bruxelles, a segno con una doppietta anche De Bruyne. Nel raggruppamento del centrocampista del Napoli, infine, la Macedonia del Nord vince 5-0 contro Liechtenstein.

 

 

