Bove, che emozione: in un video mostra per la prima volta la cicatrice sul petto

Edoardo Bove mostra la cicatrice. Lo ha fatto per la prima volta dopo l'intervento a cui si è sottoposto lo scorso dicembre, in seguito al malore accusato in campo nel corso di Fiorentina-Inter. L'occasione è stata quella della campagna per la nuova frangranza di Prada, "Paradigme", di cui lui ha posato come modello.

Il messaggio di Bove e l'immagine della cicatrice

"A volte fermarsi è un modo per capire chi sei veramente. per re-inquadrare il mondo e chiederesi se esiste un altro modo prer sentirsi vivi. Ogni cicatrice racconta chi sei, come sei cresciuto, dove ti sei perso. E come hai ricominciato. Crea il tuo paradigma. C’è sempre un altro modo". Questa la descrizione del post pubblicato da Bove, nel quale è ripreso mentre si muove tra la città, il mare e una campagna, fotografando. Sotto al post sono apparsi vari commenti, tra cui quello degli ex compagni Calafiori, Mandragora e Colpani, oltre che dell'amico Cobolli.

La situazione di Bove sul campo

Dal primo luglio Bove è tornato a essere un giocatore della Roma. Il club giallorosso sta seguendo la vicenda relativa alle sue condizioni con discrezione in quanto parte interessata, non solo emotivamente. Bove è un patrimonio del club a tutti gli effetti. Perciò il club fornirà al ragazzo tutta l’assistenza necessaria, una volta che il quadro d’assieme sarà definito in ogni dettaglio. Intanto, però, mentre cerca di capire il suo futuro, si da da fare: posa come testimonial, sempre di brand di un certo spessore, e ha rimesso a nuovo, con Casa Viola, la scuola calcio in cui è cresciuto, la Boreale.