Due punte e un fantasista, come Gattuso ha risolto il problema del centravanti

Due punte fisse e un fantasista pronto all’uso hanno prodotto dieci gol in due partite: ma non avevamo un cronico problema in attacco? È la domanda che, più o meno, si sono fatti tutti gli italiani durante questa sosta con la Nazionale in campo a caccia, almeno, di un playoff per non saltare il terzo Mondiale di fila. Sì, l'Italia il problema ce lo aveva. Ma Gattuso (con il suo staff, che nomina sempre) ci ha posto rimedio. In primis mettendo Kean e Retegui insi