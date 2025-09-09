L'Asd Don Bosco Gaeta: "Il fairplay prima di tutto"

A Gaeta, incastonata tra mare e montagne, c’è una piccola realtà di sport inclusiva, attiva da oltre sessant’anni. È il Psg Don Bosco Gaeta Asd 1964 , il cui motto è “Con i giovani per i giovani”. Una breve chiacchierata con il suo presidente, Antonino Arena, e con Salvatore d’Amico, vicepresidente della prima squadra , chiarisce subito perché non si tratta solo di uno slogan. «I bambini vengono da noi perché si identificano nella prima squadra. Sa, ogni domenica tutto il paese ci viene a vedere», racconta Arena, presidente del Don Bosco da venticinque anni . «Permettere ai giovani di rimanere nella loro città di origine per noi è un traguardo importante. Lasciare la famiglia non è mai l’ideale: noi offriamo loro la possibilità di crescere qui e continuare a studiare. E la soddisfazione più grande è quando i miei ragazzi, ormai cresciuti, mi abbracciano per strada e poi magari portano i loro figli a giocare da noi».

Don Bosco Gaeta, campioni di fairplay

La Don Bosco accoglie ogni anno sul territorio 130 bambini durante il periodo invernale e circa 35 a settimana durante i campi estivi, a cui si aggiunge una squadra di rugby per altri 40 bambini (circa) e la prima squadra presieduta da Cesare d’Amico, a cui è da poco stata concessa la cittadinanza onoraria. «La prima cosa che viene chiesta agli atleti della Don Bosco non è il risultato ma è il fairplay - spiega Salvatore, figlio di Cesare - Nino è una specie di esattore delle tasse, quando un ragazzo dice una parolaccia o si fa espellere. Fairplay, educazione e rispetto del prossimo sono valori fondamentali per noi, dai pulcini ai più grandi». Arena non nasconde l’orgoglio: «Abbiamo vinto diverse volte la coppa disciplina della Figc, per noi è un fiore all’occhiello perché sono quelle cose che ricordi con più piacere: significa che i ragazzi hanno avuto ottimi insegnanti».

Don Bosco tra Seconda Categoria e la nuova squadra Juniores

Il biglietto da visita dell’Asd Don Bosco è la prima squadra che in questa stagione, dopo 13 anni, giocherà in Seconda Categoria, al via il 6 ottobre. Spiega d’Amico: «Vogliamo fare un ottimo campionato, e con questo intendo che vogliamo tornare subito in Prima. Abbiamo costruito una squadra competitiva, di concerto con il ds Francesco Leboffe. Lui è un po’ il nostro Totti, anche se faceva il portiere: è entrato nelle giovanili vent’anni fa e ha fatto tutta la trafila». La Don Bosco è una scuola di vita, ma anche una grande famiglia, tanto da aver appena presentato la nuova squadra Juniores che questa stagione giocherà il Campionato Provinciale Under 19. E nel futuro progetta anche una squadra di Calcio a 5 femminile per le bambine e un accordo con l’Its Caboto, per permettere ai ragazzi della locale scuola di alta formazione di praticare sport: «È un arricchimento reciproco che va nell’interesse della comunità».