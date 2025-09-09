L'Asd Don Bosco Gaeta: "Il fairplay prima di tutto"

A Gaeta, incastonata tra mare e montagne, c’è una piccola realtà di sport inclusiva, attiva da oltre sessant’anni. È il Psg Don Bosco Gaeta Asd 1964, il cui motto è “Con i giovani per i giovani”. Una breve chiacchierata con il suo presidente, Antonino Arena, e con Salvatore d’Amico, vicepresidente della prima squadra, chiarisce subito perché non si tratta solo di uno slogan. «I bambini vengono da noi perché si identificano nella prima squadra. Sa, ogni domenica tutto il paese ci viene a vedere», racconta Arena, presidente del Don Bosco da venticinque anni. «Permettere ai giovani di rimanere nella loro città di origine per noi è un traguardo importante. Lasciare la famiglia non è mai l’ideale: noi offriamo loro la possibilità di crescere qui e continuare a studiare. E la soddisfazione più grande è quando i miei ragazzi, ormai cresciuti, mi abbracciano per strada e poi magari portano i loro figli a giocare da noi».
Don Bosco Gaeta, campioni di fairplay
La Don Bosco accoglie ogni anno sul territorio 130 bambini durante il periodo invernale e circa 35 a settimana durante i campi estivi, a cui si aggiunge una squadra di rugby per altri 40 bambini (circa) e la prima squadra presieduta da Cesare d’Amico, a cui è da poco stata concessa la cittadinanza onoraria. «La prima cosa che viene chiesta agli atleti della Don Bosco non è il risultato ma è il fairplay - spiega Salvatore, figlio di Cesare - Nino è una specie di esattore delle tasse, quando un ragazzo dice una parolaccia o si fa espellere. Fairplay, educazione e rispetto del prossimo sono valori fondamentali per noi, dai pulcini ai più grandi». Arena non nasconde l’orgoglio: «Abbiamo vinto diverse volte la coppa disciplina della Figc, per noi è un fiore all’occhiello perché sono quelle cose che ricordi con più piacere: significa che i ragazzi hanno avuto ottimi insegnanti».
Don Bosco tra Seconda Categoria e la nuova squadra Juniores
Il biglietto da visita dell’Asd Don Bosco è la prima squadra che in questa stagione, dopo 13 anni, giocherà in Seconda Categoria, al via il 6 ottobre. Spiega d’Amico: «Vogliamo fare un ottimo campionato, e con questo intendo che vogliamo tornare subito in Prima. Abbiamo costruito una squadra competitiva, di concerto con il ds Francesco Leboffe. Lui è un po’ il nostro Totti, anche se faceva il portiere: è entrato nelle giovanili vent’anni fa e ha fatto tutta la trafila». La Don Bosco è una scuola di vita, ma anche una grande famiglia, tanto da aver appena presentato la nuova squadra Juniores che questa stagione giocherà il Campionato Provinciale Under 19. E nel futuro progetta anche una squadra di Calcio a 5 femminile per le bambine e un accordo con l’Its Caboto, per permettere ai ragazzi della locale scuola di alta formazione di praticare sport: «È un arricchimento reciproco che va nell’interesse della comunità».