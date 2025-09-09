Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
"Pallone d'Oro, altissima tensione tra il Real Madrid e France Football": cosa sta accadendo

La delegazione del celebre giornale transalpino si è recata in Spagna per ricucire lo strappo con le Merengues dopo il caso Vinicius Jr. risalente a un anno fa: la situazione
"Pallone d'Oro, altissima tensione tra il Real Madrid e France Football": cosa sta accadendo
2 min

MADRID (SPAGNA) - Si allarga inesorabilmente la frattura tra il Real Madrid e gli organizzatori del Pallone d'Oro dopo che, in occasione della consegna del premio lo scorso anno, ci fu una rottura totale delle relazioni tra France Football e Uefa e le Merengues. Il quotidiano spagnolo 'Marca' è tornato sugli episodi di un anno fa ricordando che il club spagnolo aveva clamorosamente disertato la cerimonia in segno di protesta per la mancata assegnazione del premio a Vinicius Jr. (titolo poi vinto dal centrocampista del Manchester City Rodri, ndr). Fu inoltre cancellato il viaggio dell'intera squadra: assenti il tecnico Carlo Ancelotti (vincitore nella categoria allenatori) insieme a Carvajal, Bellingham, Valverde e lo stesso Vinicius che aveva organizzato una festa a Parigi per celebrare la vittoria e la sua incoronazione come migliore giocatore del mondo.

France Football prova a ricucire lo strappo con il Real Madrid: come è andata

La clamorosa assenza del Real Madrid di 12 mesi fa creò scalpore lasciando di sorpresa sia gli organizzatori del premio che il mondo del calcio. Nelle ultime ore però, per uscire dall'impasse, una delegazione del giornale francese si è infatti recata nella capitale spagnola con il chiaro obiettivo di ricostruire i rapporti con il club di Florentino Perez ma, secondo agli ultimi rumors, ogni tentativo di un'intesa sarebbe naufragato. Il tutto a meno di due settimane dalla cerimonia per il Pallone d'Oro 2025 che si svolgerà a Parigi il prossimo 22 settembre. Lamine Yamal del Barcellona e Ousmane Dembélé del Psg i grandi favoriti per la conquista dell'ambito premio.

