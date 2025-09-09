"Pallone d'Oro, altissima tensione tra il Real Madrid e France Football": cosa sta accadendo

MADRID (SPAGNA) - Si allarga inesorabilmente la frattura tra il Real Madrid e gli organizzatori del Pallone d'Oro dopo che, in occasione della consegna del premio lo scorso anno, ci fu una rottura totale delle relazioni tra France Football e Uefa e le Merengues. Il quotidiano spagnolo 'Marca' è tornato sugli episodi di un anno fa ricordando che il club spagnolo aveva clamorosamente disertato la cerimonia in segno di protesta per la mancata assegnazione del premio a Vinicius Jr. (titolo poi vinto dal centrocampista del Manchester City Rodri, ndr). Fu inoltre cancellato il viaggio dell'intera squadra: assenti il tecnico Carlo Ancelotti (vincitore nella categoria allenatori) insieme a Carvajal, Bellingham, Valverde e lo stesso Vinicius che aveva organizzato una festa a Parigi per celebrare la vittoria e la sua incoronazione come migliore giocatore del mondo.