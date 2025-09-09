Sofia Cantore eletta ambasciatrice della diplomazia dello sport

Candidata al pallone d'oro e volata negli Stati Uniti per giocare nel Washington Spirit, dopo un Europeo esaltante, Sofia Cantore, prima calciatrice azzurra della storia a giocare nella National Women's Soccer League, è un orgoglio italiano. E in occasione della Seconda Edizione della "Giornata dello Sport Italiano nel Mondo" per presentare i grandi eventi sportivi internazionali del 2026 in Italia, è stata nominata "Ambasciatrice della diplomazia dello sport": lei, più altri 10 atleti di rilievo internazionale.
Dall'oratorio ai campi di calcio sino a raggiungere il sogno americano. Una storia iniziata nella periferia di Lecco e un'infanzia passata nell'oratorio della parrocchia di San Vittore Martire di Missaglia; oggi rappresenta un modello di riferimento per tutte quelle bambine che vorranno inseguire i loro sogni.
“Questo importante riconoscimento conferma il valore sportivo e umano di Sofia - racconta Alessandro Orlandi fondatore di Assist Women, agenzia che gestisce la carriera di Cantore - È una fonte d’ispirazione per lo sport femminile in Italia e sta impersonificando il sogno di un’intera generazione di calciatrici italiane”.