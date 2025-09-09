Sofia Cantore eletta ambasciatrice della diplomazia dello sport

“Questo importante riconoscimento conferma il valore sportivo e umano di Sofia - racconta Alessandro Orlandi fondatore di Assist Women, agenzia che gestisce la carriera di Cantore - È una fonte d’ispirazione per lo sport femminile in Italia e sta impersonificando il sogno di un’intera generazione di calciatrici italiane”