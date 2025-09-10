Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Italia, la Norvegia ora è quasi irraggiungibile. Torna l'incubo play-off, ecco le possibile avversarie

Haaland e compagni hanno una differenza reti di +21. Serve un miracolo ormai
Italia, la Norvegia ora è quasi irraggiungibile. Torna l'incubo play-off, ecco le possibile avversarie© LAPRESSE
Roale
1 min

Non sono bastati 10 gol ad Estonia e Israele (che ne ha comunque fatti 4). La Norvegia di sua maestà Haaland corre troppo forte e dopo l'11-1 inflitto ieri alla Moldova e ormai a quota +21 come differenza reti. Un divario incolmabile che può essere annullato solo in un caso: un passo falso della Norvegia con Israele e un filotto di vittorie dell'Italia compreso lo scontro diretto dell'ultima giornata. 

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte