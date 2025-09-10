Italia, la Norvegia ora è quasi irraggiungibile. Torna l'incubo play-off, ecco le possibile avversarie

Non sono bastati 10 gol ad Estonia e Israele (che ne ha comunque fatti 4). La Norvegia di sua maestà Haaland corre troppo forte e dopo l'11-1 inflitto ieri alla Moldova e ormai a quota +21 come differenza reti. Un divario incolmabile che può essere annullato solo in un caso: un passo falso della Norvegia con Israele e un filotto di vittorie dell'Italia compreso lo scontro diretto dell'ultima giornata.