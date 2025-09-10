Onana perde la testa: spintone a un tifoso che gli aveva chiesto un selfie

Onana, tensione con un tifoso al termine di Capo Verde-Camerun

Al fischio finale, alcuni tifosi capoverdiani hanno invaso il campo per festeggiare la vittoria. Uno di loro si è avvicinato ad André Onana, portiere del Camerun per chiedere un selfie, ma il portiere ex Inter, visibilmente contrariato per la sconfitta, ha reagito spintonandolo con decisione.

Cosa è successo

Il tutto è stato ripreso da un altro tifoso, che ha filmato per intero tutta la scena, in cui l'estremo difensore si è liberato in maniera tutt'altro che delicata del tifoso che avrebbe voluto soltanto una foto.