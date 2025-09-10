Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Onana perde la testa: spintone a un tifoso che gli aveva chiesto un selfie

Al triplice fischio di Capo Verde-Camerun, l'ex portiere dell'Inter non ha preso bene la richiesta di un tifoso
Onana perde la testa: spintone a un tifoso che gli aveva chiesto un selfie
1 min
TagsOnana

Momenti di tensione al termine della sfida di qualificazione ai Mondiali tra Capo Verde e Camerun, terminata con il successo per 1-0 dei padroni di casa con il gol dell'ex Verona Livramento.

Onana, tensione con un tifoso al termine di Capo Verde-Camerun

Al fischio finale, alcuni tifosi capoverdiani hanno invaso il campo per festeggiare la vittoria. Uno di loro si è avvicinato ad André Onana, portiere del Camerun per chiedere un selfie, ma il portiere ex Inter, visibilmente contrariato per la sconfitta, ha reagito spintonandolo con decisione.

Cosa è successo

Il tutto è stato ripreso da un altro tifoso, che ha filmato per intero tutta la scena, in cui l'estremo difensore si è liberato in maniera tutt'altro che delicata del tifoso che avrebbe voluto soltanto una foto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Perché lo United ha puntato CarnesecchiLa presentazione di Vardy