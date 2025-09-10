Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Panatta e la risposta virale a Ciccio Graziani in diretta: "Ma hai mangiato uno scorpione?"

L'ex calciatore, alla Domenica Sportiva, duro sulla Nazionale: "Siamo l'Italia, non dobbiamo aver paura di nessuno". A quel punto interviene Adriano...
Panatta e la risposta virale a Ciccio Graziani in diretta: "Ma hai mangiato uno scorpione?"
1 min

I siparietti tra Ciccio Graziani e Adriano Panatta, alla Domenica Sportiva, stanno diventando virali. L'ultimo? Puntata di domenica, si parla di Nazionale, stavolta Sinner, Alcaraz e il tennis non c'entrano, Graziani è netto: "Siamo l'Italia, dobbiamo sempre giocare per vincere, senza avere paura di nessuno". I toni si scaldano, a quel punto interviene Panatta: "Ma hai mangiato uno scorpione stamattina? Sei arrabbiato?". In studio si ride, Graziani garantisce di non essere arrabbiato, ma di parlare per il bene della Nazionale.

Panatta e Graziani, il siparietto in diretta sull'Italia

E, poi, aggiunge: "Lui confonde l'arrabbiatura con una decisione di pensiero, sono un po' veemente ma quando si parla di Nazionale è così". Panatta annuisce, capisce e poi la parola passa di nuovo a Graziani che aggiunge: "Io Kean da quella posizione non lo levo neppure con una pistola alla tempia".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Panatta e il forte giudizio su AlcarazBertolucci perde la pazienza