Panatta e la risposta virale a Ciccio Graziani in diretta: "Ma hai mangiato uno scorpione?"

I siparietti tra Ciccio Graziani e Adriano Panatta, alla Domenica Sportiva, stanno diventando virali. L'ultimo? Puntata di domenica, si parla di Nazionale, stavolta Sinner, Alcaraz e il tennis non c'entrano, Graziani è netto: "Siamo l'Italia, dobbiamo sempre giocare per vincere, senza avere paura di nessuno". I toni si scaldano, a quel punto interviene Panatta: "Ma hai mangiato uno scorpione stamattina? Sei arrabbiato?". In studio si ride, Graziani garantisce di non essere arrabbiato, ma di parlare per il bene della Nazionale.