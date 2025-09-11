Infantino a Milano: dove è stato e di cosa ha parlato il presidente della Fifa

MILANO - Soggiorno a Milano ricco di appuntamenti per Gianni Infantino. Martedì l’amichevole al Meazza con le Fifa Legends, a cui ha presenziato anche il numero uno della Uefa Aleksander Ceferin, ieri invece in agenda tre tappe in luoghi di riferimento per il calcio meneghino e non solo. Il numero uno della Fifa ha fatto visita a Inter e Milan, oltre che al palazzo della Lega Calcio Serie A. "La Lega della mia vita, da quando ero bambino fino ad adesso. È una Lega che ho seguito sempre e che seguirò sempre, quella del cuore. Le Leghe calcio sono molto importanti e come Presidente Fifa è mio interesse avere tante leghe competitive nel mondo, non una più forte delle altre", ha dichiarato a Radio TV Serie A. Nella storica sede di via Rosellini hanno ricevuto per la prima volta in assoluto il numero uno del calcio mondiale. "Un passaggio simbolico di grande rilevanza e occasione per un confronto di alto profilo su temi strategici per il futuro del calcio", le parole del presidente Ezio Simonelli, che ha aggiunto: "Dialogare con le istituzioni internazionali è fondamentale per rafforzare il posizionamento della Serie A a livello globale". Con lui, presenti anche l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo e l’Head of Competitions Andrea Butti.
Le visite all'Inter e al Milan
A poca distanza da lì, il quartier generale dell’Inter, in viale della Liberazione. Ad accoglierlo per l’altro appuntamento di giornata c’erano il presidente Marotta, il vicepresidente Javier Zanetti, il Chief Revenue Officer Giorgio Ricci e il Chief of Staff Massimiliano Catanese. "Benvenuto a casa", il messaggio riservato a Infantino, che si è detto molto emozionato per la visita alla sala trofei del club per il quale non ha mai nascosto di provare una certa simpatia. Con la delegazione nerazzurra si è parlato di "tanti argomenti, fra cui la salute dei calciatori, i calendari e il futuro del calcio". Apprezzato altrettanto il Museo di Casa Milan, che Infantino ha visitato in via Aldo Rossi. «Con uno sguardo sempre rivolto al futuro, siete riusciti a trovare il giusto posto per ogni giusta storia», il messaggio di complimenti riservato via social club rossonero. Con il numero uno Paolo Scaroni, e il Ceo Giorgio Furlani, focus su competizioni internazionali e di infrastrutture.