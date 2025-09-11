Infantino a Milano: dove è stato e di cosa ha parlato il presidente della Fifa

MILANO - Soggiorno a Milano ricco di appuntamenti per Gianni Infantino. Martedì l’amichevole al Meazza con le Fifa Legends, a cui ha presenziato anche il numero uno della Uefa Aleksander Ceferin, ieri invece in agenda tre tappe in luoghi di riferimento per il calcio meneghino e non solo. Il numero uno della Fifa ha fatto visita a Inter e Milan, oltre che al palazzo della Lega Calcio Serie A. "La Lega della mia vita, da quando ero bambino fino ad adesso. È una Lega che ho seguito sempre e che seguirò sempre, quella del cuore. Le Leghe calcio sono molto importanti e come Presidente Fifa è mio interesse avere tante leghe competitive nel mondo, non una più forte delle altre", ha dichiarato a Radio TV Serie A. Nella storica sede di via Rosellini hanno ricevuto per la prima volta in assoluto il numero uno del calcio mondiale. "Un passaggio simbolico di grande rilevanza e occasione per un confronto di alto profilo su temi strategici per il futuro del calcio", le parole del presidente Ezio Simonelli, che ha aggiunto: "Dialogare con le istituzioni internazionali è fondamentale per rafforzare il posizionamento della Serie A a livello globale". Con lui, presenti anche l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo e l’Head of Competitions Andrea Butti.