Eriksen riparte dal Wolfsburg: "Non vedo l'ora di iniziare questa avventura"

310 presenze in Premier League per Christian Eriksen, che ha deciso di lasciare l'Inghilterra per trovare nuovi stimoli in Bundesliga. Nuova sfida, nuovo campionato. Contratto biennale con il Wolfsburg e tanta voglia di scendere subito in campo: "Il Wolfsburg è il mio primo club in Bundesliga e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura - ha esordito il classe '92 -. Sono convinto che insieme al Wolfsburg potremo raggiungere grandi traguardi. I colloqui con i dirigenti del club sono andati molto bene". Il primo ad accoglierlo è stato il direttore sportivo dei lupi di Germania, Sebastian Schindzielorz: "Con Eriksen, abbiamo un giocatore che ha visto e vissuto tutto ai massimi livelli. La sua enorme esperienza, la sua qualità in campo e la sua personalità saranno un prezioso impulso soprattutto per i nostri giovani", ha sottolineato il ds Wolfsburg. A 33 anni, ecco un'altra avventura per Christian Eriksen, tornato a giocare grazie al dispositivo che monitora il suo ritmo cardiaco dopo l'arresto avuto nel giorno dell'esordio della Danimarca ad Euro 2020.