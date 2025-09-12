Monza, accordo tra il club di calcio e la Formula 1: tutti i dettagli

Il Gran Premio d’Italia 2025 come leva da sfruttare per far crescere il Monza e il suo brand a livello internazionale. Per la prima volta, infatti, il club brianzolo ha stretto una partnership ufficiale con Formula 1 , organizzando tre giorni di eventi in collaborazione prima del GP. L’iniziativa rappresenta il primo frutto concreto dell’arrivo della nuova proprietà americana del club, il fondo Beckett Layne Ventures, che ha fortemente voluto il progetto dialogando direttamente con i vertici internazionali di F1. Un’operazione lampo: BLV ha completato l’accordo in poche settimane, subito dopo aver siglato a luglio l’intesa preliminare per l’acquisto del Monza da Finivest, a soli due mesi dal GP. Il closing definitivo con la holding della famiglia Berlusconi è atteso per la prossima settimana, ma la strategia è già tracciata: fare del legame tra il club biancorosso e il circuito brianzolo un asset di lungo periodo.

Monza e Formula 1, i dettagli dell'accordo

Nei giorni precedenti alla gara sono state diverse le iniziative per avvicinare i protagonisti della Formula 1 al Monza. Il Centro Sportivo di Monzello ha aperto le sue porte per un evento privato organizzato dal BWT Alpine Formula One Team insieme al pilota Pierre Gasly, con una partita di calcio e una cena riservata agli addetti ai lavori. Poi è arrivata la presentazione ufficiale della squadra ai tifosi, nell’ambito dell’evento Fuori GP, promosso dal Comune di Monza. Dopo anni di assenza dovuti alla pandemia e ai ritiri estivi in montagna, i biancorossi sono tornati in piazza Trento e Trieste, accolti dai tifosi. Formula 1 ha quindi scelto l’U-Power Stadium per una cena privata, dedicata ai suoi collaboratori impegnati nella promozione delle gare in tutto il mondo. Alla vigilia del GP è arrivato un momento storico: per la prima volta, Formula 1 ha organizzato la Coppa Parabolica, un torneo di calcio a 5 sul prato dell’U-Power Stadium, recentemente premiato come miglior terreno di gioco della Serie A. A sfidarsi sono stati team di Formula 1, sponsor e dipendenti, in un evento creato in collaborazione con AC Monza, che ha schierato la propria squadra composta dagli staff del settore giovanile. A vincere la prima edizione della Coppa Parabolica è stata proprio la squadra della Ferrari e la serata si è conclusa con una cena nella Villa Reale Lounge. La collaborazione è poi proseguita all’Autodromo, dove, oltre alla presenza di uno stand del Monza nella fan zone, una delegazione di giocatori biancorossi è stata ospitata nel paddock di Formula 1.

Monza e Formula 1 verso il futuro

Tre giorni di eventi che rappresentano solo un primo assaggio delle potenzialità da sfruttare attraverso questa collaborazione. Gli americani, infatti, continueranno a lavorare per far sì che il Gran Premio torni a essere davvero un evento di Monza e vicino al club. Negli ultimi anni, invece, molte iniziative collaterali si erano spostate a Milano, lasciando in secondo piano la città che ospita lo storico autodromo. Con il nuovo corso, l’obiettivo è duplice: rafforzare il legame tra il GP e la comunità locale e creare sinergie tra gli sponsor della Formula 1 e quelli dell’AC Monza. Per la città e il suo club calcistico si apre una nuova fase, in cui sport e business si intrecciano sotto la regia americana di BLV.