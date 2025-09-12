Papu Gomez shock, che stoccata sul doping. "A chi usa cocaina..."

Alejandro "Papu" Gomez vede finalmente la luce dopo due anni di stop forzato. Il fantasista argentino, vincitore della Coppa del Mondo nel 2022, potrà tornare a giocare dal 18 ottobre , quando terminerà ufficialmente la squalifica per doping che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco. Il caso era esploso nell'ottobre 2023, quando l'ex giocatore del Siviglia era risultato positivo a un farmaco B2-adrenergico , simile al salbutamolo. Gomez ha sempre sostenuto che si fosse trattato di un errore: in una notte complicata aveva assunto, senza consultare i medici del club, uno sciroppo per la tosse dei suoi figli. La vicenda portò alla rescissione del contratto con il Siviglia.

Gomez: "Mi volevano far ritirare dal calcio senza che fosse il mio momento"

In un'intervista all'agenzia Corta, il Papu ha raccontato il periodo più difficile della sua carriera: "I primi mesi sono stati durissimi. Non capivo perché proprio a me, all'apice della mia carriera, dopo aver vinto un Mondiale. Perchè devono farmi ritirare dal calcio in questo modo, se non è ancora il mio momento?". Il fantasista ha espresso tutta la sua rabbia per la disparità di trattamento rispetto ad altri casi: "Se prendi cocaina o ti fumi uno spinello ti becchi sei mesi. Io due anni per uno sciroppo della tosse". Gomez ha ammesso di aver vissuto momenti di isolamento e sconforto, al punto da non riuscire più a guardare una partita di calcio: "Per me, il calcio era morto. Ho dovuto iniziare un percorso con uno psicologo per uscire da questa situazione". Oggi, però, la voglia di tornare in campo ha preso il sopravvento. Il Padova lo ha accolto con un contratto biennale, con opzione di rinnovo per un'altra stagione, Gomez ha voglia di rimettersi in gioco e di ritrovare entusiasmo: "Sono rimasto sorpreso da molte persone che sono sparite, mentre tante altre mi sono state vicine. Non porto rancore, ora voglio solo tornare e sentirmi di nuovo un calciatore".