Protti e il nuovo annuncio sul cancro: "Inizio la radioterapia, l'ospite ha deciso di far visita alle vertebre"

Igor Protti, attaccante simbolo del Livorno che in carriera ha indossato anche le maglie di Bari, Napoli e Lazio, continua a lottare contro il cancro. Il peggio non è ancora passato perché sul percorso c’è da fare i conti con una ricaduta . Protti, infatti, si trova di nuovo in ospedale e da lì ha mandato un messaggio ai suoi tanti follower.

Protti inizia la radioterapia per il cancro

"Dopo l'intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia l'ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia. Grazie a tutti per il vostro affetto! I tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere la parte più bella del calcio, una grandissima comunità che nei momenti importanti si ritrova sotto gli stessi valori. Siete meravigliosi”, ha annunciato l’ex bomber sul suo profilo Instagram, ricevendo in cambio tantissimi like e messaggi di incoraggiamento.