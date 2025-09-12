Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Mentre a Milano litigano per San Siro l'Atletico soffia la finale Champions

L'Uefa ha assegnato allo stadio Metropolitano dei Colchoneros l'atto finale del torneo, edizione 2026/2027. La metropoli lombarda perde un indotto di 60 milioni e fra Inter, Milan e Comune da cinque anni
Xavier Jacobelli
1 min

Nella giornata di ieri l'Uefa ha ufficializzato che la finale di Champions League 2026/27si giocherà a Madrid, al Riyadh Air Metropolitano. Lo stadio dell’Atletico Madrid prende così il posto di San Siro, che sembrava inizialmente destinato a ospitare l’ultimo atto del torneo, salvo poi uscire di scena stante l’impossibilità di garantire l’assenza di lavori di restyling

