Mentre a Milano litigano per San Siro l'Atletico soffia la finale Champions

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Nella giornata di ieri l'Uefa ha ufficializzato che la finale di Champions League 2026/27si giocherà a Madrid, al Riyadh Air Metropolitano. Lo stadio dell’Atletico Madrid prende così il posto di San Siro, che sembrava inizialmente destinato a ospitare l’ultimo atto del torneo, salvo poi uscire di scena stante l’impossibilità di garantire l’assenza di lavori di restyling
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte