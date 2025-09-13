Juve-Inter è anche il derby Yildiz-Cahlanoglu: passaggio di consegne in vista?  

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Qualche tempo fa in Turchia un articolo che definiva Yildiz non solo il futuro ma anche il presente, al posto di un esausto Cahlanoglu, scatenò aspre polemiche perché in molti consideravano prematuro il discorso. Oggi, che giocano il derby d’Italia da protagonisti, la domanda è: passaggio di consegne in vista?
Il turco dell’Inter non sta vivendo i suoi mesi migliori. Perché le scorie della final
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte