Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Da Yildiz alla rosa rivalutata: ecco come Tudor candida la Juve ad anti-Napoli

E domani l'esordio in Champions League contro il Borussia con l'obiettivo di continuare a fare bene
Da Yildiz alla rosa rivalutata: ecco come Tudor candida la Juve ad anti-Napoli© Juventus FC via Getty Images
Roale
1 min

La Vecchia Signora torna a pensare in grande. Non succedeva da un po’, forse da troppo considerato che stiamo parlando della Juventus. Ma le prime tre giornate di campionato se hanno dato qualche indicazione è che sicuramente la squadra bianconera, almeno oggi, è l’anti Napoli. Tre vittorie in altrettante partite disputate, l’ultima rocambolesca per 4-3 contro l’Inter, per presentarsi al meglio all’esordio di domani in Champions League contro il Bor

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte