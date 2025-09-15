Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Matthäus ritorna all’Olimpico per un momento speciale: “Qui sollevai la Coppa del Mondo”

L’ex giocatore tedesco ha donato la sua maglia autografata che è stata esposta nel Tunnel delle Leggende
Matthäus ritorna all’Olimpico per un momento speciale: “Qui sollevai la Coppa del Mondo”
ROMA - Trentacinque anni dopo, Lothar Matthäus è tornato nello stadio che ha segnato per sempre la sua carriera e la sua vita. Gli occhi sono gli stessi di allora, le emozioni pure, seppur velate da un pizzico di malinconia. I capelli oggi sono imbiancati, ma i ricordi restano vividi e a colori. All’Olimpico di Roma, l’8 luglio 1990, Matthäus guidò la Germania Ovest nella finale mondiale vinta 1-0 contro l’Argentina di Diego Armando Maradona, sollevando al cielo la Coppa del Mondo e conquistando nello stesso anno anche il Pallone d’Oro.

Matthäus e il regalo speciale all’Olimpico

Per lui lo stadio romano non è legato solo a quella notte magica: nel 1991, con l’Inter dei record di Giovanni Trapattoni, vinse qui la Coppa Uefa contro la Roma. E proprio all’Olimpico aveva già trionfato nell’Europeo del 1980, battendo in finale il Belgio. “Questo stadio significa emozioni uniche e indimenticabili per me”, ha raccontato Matthäus, che per celebrare il suo ritorno ha donato a Sport e Salute e allo Stadio Olimpico una maglia della Germania del 1990, autografata e oggi esposta nel Tunnel delle Leggende. Un cimelio prezioso che arricchisce la memoria dell’Olimpico, percorso ogni giorno da migliaia di visitatori che rivivono i momenti e i campioni che hanno scritto la storia.

