Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

L'altra Europa che non segna. Roma, Fiorentina e Bologna: solo 5 reti complessive in tre partite

I tre club attesi da Europa League e Conference latitano in zona gol. Così la classe media non va in Paradiso
L'altra Europa che non segna. Roma, Fiorentina e Bologna: solo 5 reti complessive in tre partite© LAPRESSE
Roale
1 min

Manca ancora più di una settimana, quindi ci sarà tempo per provare a mettere le cose apposto. Ma in questo momento Roma, Bologna e Fiorentina spaventano. E non in senso positivo. I tre club che porteranno l'azzurro in Europa e Conference League, infatti, segnano meno di una provinciale. In tutto cinque gol, così miseramente suddivisi: 2 per i giallorossi, 2 per i viola e 1 per i rossoblu. Alla faccia del gioco offensivo dei loro allenatori. Un segnale preoccupante, m

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte