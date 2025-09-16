Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Da Fabregas ad Hamsik, esami superati: ecco chi sono i nuovi tecnici Uefa Pro

Anche Pisacane e Landucci ottengono l'abilitazione. Rossettini e Maresi terminano con il massimo dei voti
Da Fabregas ad Hamsik, esami superati: ecco chi sono i nuovi tecnici Uefa Pro
2 min

Il Settore Tecnico della FIGC ha ufficializzato i nomi dei nuovi tecnici che hanno ottenuto l'abilitazione di allenatore UEFA Pro. Quindici i nomi di coloro i quali hanno superato nei giorni scorsi gli esami finali del corso. Tra questi anche chi già ha una panchina in Serie A, come Cesc Fabregas (Como) e Fabio Pisacane (Cagliari), ma anche Marek Hamsik.

Rossettini e Maresi i migliori del corso

L'abilitazione UEFA Pro è la massima qualifica possibile, che permette loro di poter guidare qualsiasi squadra, anche ai massimi livelli. La prova si è sostenuta mediante una prova orale sulle di Tecnica e Tattica calcistica, Preparazione atletica, Psicologia e Comunicazione, oltre alla discussione della tesi. Nel corso, i migliori si sono rivelati Luca Rossettini, allenatore della Roma femminile e Alberto Maresi, osservatore del Sassuolo. Entrambi hanno conseguito l'abilitazione con il massimo dei voti, 110 su 110. Tra i neo-allenatori anche lo storico vice di Allegri, Marco Landucci

UEFA Pro, tutti i nuovi tecnici

L'elenco completo dei nuovi tecnici che hanno conseguito l'abilitazione UEFA Pro: Andrei Agius, Alessandro Agostini, Salvatore Bocchetti, Cesc Fabregas, Giovanni Ferraro, Alessandro Gazzi, Marek Hamsik, Marco Landucci, Vincenzo Maiuri, Alberto Maresi, Davide Moro, Simone Padoin, Fabio Pisacane, Luca Rigoni e Luca Rossettini. 
 

