De Bruyne, torna a "casa". Il cammino in Champions del Napoli parte dalla sua Manchester

Comunque vada sarà una grande emozione. E non potrebbe essere altrimenti perché domani Kevin De Bruyne tornerà a Manchester, sponda City. In una città, ma soprattutto uno stadio che non sarà mai come gli altri. Un luogo che sa di casa perché la sua storia d’amore con i Citizens è fatta di 18 trofei, 108 gol e 177 assist in 422 presenze. Mettere da parte le emozioni non sarà facile, ma dovrà farlo. E allora vanno bene gli occ