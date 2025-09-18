Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

De Bruyne, torna a "casa". Il cammino in Champions del Napoli parte dalla sua Manchester

Lascia il City dopo 18 trofei, 108 gol e 177 assist in 422 presenze. L'Etihad è pronto ad accoglierlo di nuovo
De Bruyne, torna a "casa". Il cammino in Champions del Napoli parte dalla sua Manchester© Getty Images
Roale
1 min

Comunque vada sarà una grande emozione. E non potrebbe essere altrimenti perché domani Kevin De Bruyne tornerà a Manchester, sponda City. In una città, ma soprattutto uno stadio che non sarà mai come gli altri. Un luogo che sa di casa perché la sua storia d’amore con i Citizens è fatta di 18 trofei, 108 gol e 177 assist in 422 presenze. Mettere da parte le emozioni non sarà facile, ma dovrà farlo. E allora vanno bene gli occ

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte