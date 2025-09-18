Nostalgia Gasp, da 'anti big' al ko col Psg: cos'è cambiato nell'Atalanta 

La sconfitta fa parte della vita e di conseguenza del calcio. Ma c’è modo e modo anche di perdere, perché ci sono volte in cui combatti fino alla fine e un dettaglio fa la differenza, altre in cui invece vieni sovrastato. Quest’ultimo è il caso dell’Atalanta, trasformatasi ieri in vittima sacrificale del Psg campione d’Europa. Il 4-0 subito al Parco dei Principi non ha ammesso repliche e ha aperto, ancora di più, al confronto con il passato.