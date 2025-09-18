Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Champions, Napoli mai vincente in terra inglese. Ma quando Conte incontra Guardiola...

Conte è l’unico tecnico insieme a Luis Enrique e Kloop a vantare più vittorie che sconfitte con Pep. Di sette sfide ne ha vinte quattro
Champions, Napoli mai vincente in terra inglese. Ma quando Conte incontra Guardiola...© Getty Images
Roale
1 min

La notte delle prime volte. Di De Bruyne che torna a casa, di Donnarumma che giocherà in Champions con la sua nuova squadra e, sperano i tifosi, anche del Napoli. Perché i campioni d’Italia non hanno mai vinto una trasferta europea contro un’inglese. Il Napoli si affida ai suoi talenti ma soprattutto a quello in panchina: Antonio Conte è l’unico tecnico insieme a Luis Enrique e Kloop a vantare pi&ugra

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte