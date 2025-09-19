Palermo-Bari, la notte magica del Barbera sognando la Serie A 

Un venerdì diverso da tutti gli altri. Un venerdì dal sapore di Serie A, da notti magiche per un match tra due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano e che nei loro piani c’è quello di tornare a recitare un ruolo da protagonista, non solo in Serie B, ma anche nel massimo campionato. Per questo l’obiettivo di Palermo e Bari, che stasera si sfideranno al Barbera, è quello di salire di categoria. L’entusiasmo è alle stelle e la