Palermo-Bari, la notte magica del Barbera sognando la Serie A 

Stadio ancora sold out e oltre 30mila spettatori per due squadre che ambiscono a tornare nella massima serie
Un venerdì diverso da tutti gli altri. Un venerdì dal sapore di Serie A, da notti magiche per un match tra due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano e che nei loro piani c’è quello di tornare a recitare un ruolo da protagonista, non solo in Serie B, ma anche nel massimo campionato. Per questo l’obiettivo di Palermo e Bari, che stasera si sfideranno al Barbera, è quello di salire di categoria. L’entusiasmo è alle stelle e la

