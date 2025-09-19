Lazio-Roma, un bivio per il futuro. Ma le due tifoserie sono già da Champions

Un Olimpico pieno, un'attesa che cresce col passare delle ore e oltre 70 mila abbonamenti. Lazio e la Roma la loro Champions ce l'hanno sugli spalti, ma ovviamente non basta. I due club sono attesi domenica ad un bivio fondamentale per capire anche le aspettative future e restituire un po' di quella fiducia che i tifosi hanno accordato ad occhi chiusi ancora una volta nonostante annate non proprio indimenticabili.

Roma e Lazio, è il derby della paura?