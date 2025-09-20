Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Cobolli spiazza tutti: “Se la Roma vince il derby prometto che…”

La promessa del tennista italiano alla vigilia del derby della capitale
Cobolli spiazza tutti: “Se la Roma vince il derby prometto che…”
2 min

Flavio Cobolli protagonista alla vigilia della Laver Cup 2025 di San Francisco non solo per la convocazione nel Team Europa di Yannick Noah, ma anche per una promessa che ha fatto sorridere tutti.

La promessa di Cobolli in vista del derby

Interpellato dopo la battuta di Casper Ruud, che lo aveva indicato come il prossimo a cambiare look dopo Alcaraz, l’azzurro ha risposto con ironia: Se la Roma vince il derby con la Lazio e noi vinciamo la Laver Cup, mi faccio biondo. Un legame fortissimo con la sua squadra del cuore, che si intreccia con l’avventura sul campo accanto ai big del circuito.

 

 

Cobolli sfiderà Joao Fonseca

Cobolli, infatti, debutterà contro il baby talento brasiliano Joao Fonseca nella notte italiana tra venerdì e sabato, ma intanto ha già conquistato i tifosi romanisti, pronti a immaginarlo con un look completamente nuovo in caso di doppia vittoria.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

