Dal nuoto all'atletica, è un'Italia da record con un futuro davanti 

Un’Italia così non si era mai vista. Bella, vincente in tantissime discipline e piena di speranza e futuro. Dal tennis al nuoto, passando per la pallavolo e l’atletica: tutti partecipano ai successi azzurri che dal Covid in poi sono decollati. Non è un caso che nelle ultime due Olimpiadi sia arrivato il record di medaglie: 40 a Tokyo e altrettante a Parigi, nonostante nella spedizione francese ci fossero due ori in più (12 contro i 10 del Giappone). Ma le vittorie arrivano in ogni competizione: europei e mondiali che siano. Se c’è l’Italia ci sono speranze di salire sul podio nonostante il monito dell’ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, che negli ultimi mesi del suo mandato avvisava come, complice il calo della natalità, da dopo Los Angeles in poi sarebbe stato difficile replicare certi numeri.

Da Furlani a Egonu, quante gioie azzurre

Per ora, però, l’eredità raccolta da Luciano Buonfiglio è ricca di trionfi, i suoi primi li ha assistiti a Tblisi nella scherma, per poi assistere a quelli di Singapore del nuoto dove si sono confermati Martinenghi e Ceccon, tanto per citarne due. Per non parlare delle medaglie di Paltrinieri nelle acque libere o della Taddeucci tra le donne. Tutto senza dimenticare le future leve, perché Sara Curtis non avrà vinto, ma lo farà nei prossimi anni perché pare una predestinata. Chi le aspettative le ha mantenute e forse anche superate è invece Furlani nel salto in lungo. L’oro lo lancia nell’olimpo mondiale, per una spedizione azzurra che raccoglie il testimone dei cinque ori di Tokyo 2021. A distanza di quattro anni la Palmisano è ancora sul podio, dove ci sono finiti anche Battocletti, Dallavalle, Fabbri e tanti altri che hanno portato a sette il conto dei metalli, agganciando il record di 30 anni fa. E non è ancora finita. Prima ancora, poi, c’è stato l’oro mondiale della pallavolo di Velasco, capace nell’ultimo anno di vincere qualunque cosa: due volte la VNL, i Giochi e ora la manifestazione iridata in Thailandia dopo oltre vent’anni di digiuno. A far sorridere il movimento ci sono le giovanili femminili e maschili che garantiscono un ricambio di qualità nel volley e lo stesso si può dire nel basket, reduce dall’oro europeo dell’under 20 maschile oltre che dal bronzo della femminile senior. Tutti si iscrivono ai successi e non può certo mancare il tennis, dove Sinner domina con Alcaraz il circuito. Ci sono poi Musetti, Cobolli e Paolini che rendono grande l’Italia, capace di vincere lo scorso anno in un colpo solo BJK Cup e Davis. Insomma, un successo trasversale di cui il Coni può vantarsi in tutto il mondo, a maggior ragione se tra pochi mesi si ospiteranno i casa i Giochi invernali di Milano Cortina. Successi che sono frutto del lavoro delle federazioni che in questi mesi hanno visto cambiare la loro dimora perché lo storico palazzo di Viale Tiziano che portava l’insegna del comitato olimpico, ora vede la scritta “Casa dello Sport” installata da Sport e Salute, legittimamente proprietaria dell’immobile e impegnata nel progetto di riqualificazione immobiliare delle sue sedi con l’obiettivo di ottimizzare costi e ricavi da reimmettere nel sistema sportivo italiano, sempre più ricco di vittorie.