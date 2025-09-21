Ilary Blasi, niente derby: è con Bastian all’Oktoberfest. Ecco chi c’è con loro

Ilary Blasi ha scelto la Germania per un weekend particolare, tornando a Monaco di Baviera in occasione dell’ Oktoberfest . L’ex moglie di Francesco Totti è stata avvistata tra i tavoli e le celebri birrerie della festa insieme a Bastian Muller, con cui ha condiviso momenti di spensieratezza immersa nell’atmosfera tradizionale dell’evento.

Ilary Blasi all'Oktoberfest nella giornata del derby

La sua presenza in Germania ha inevitabilmente attirato l’attenzione, anche perché proprio oggi a Roma si gioca il derby tra giallorossi e biancocelesti, una sfida che da sempre segna la storia e le emozioni della capitale. Un intreccio curioso tra la vita privata di Ilary e un appuntamento calcistico che tocca da vicino la sua storia passata, visto il lungo legame con Francesco Totti, bandiera indiscussa della Roma.